'S-passo al Museo', tornano i campus pasquali nei Musei cittadini tra giochi e scoperte

Torna l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana a “S-passo al Museo” a cui anche quest’anno il Comune di Empoli aderisce convintamente e propone tre giornate tutte da vivere ma soprattutto dove si dirà addio alla noia! Nei giorni 22, 23, e 24 aprile 2025 tenetevi pronte e pronti, dalle 8.30 alle 13, tornano i campus pasquali con tanti giochi e scoperte nei Musei cittadini (Museo della Collegiata, Museo civico di paleontologia e Museo del Vetro).

Le iniziative sono rivolte a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni di età. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

IL PROGRAMMA – Calendario alla mano il 22 aprile, Museo della Collegiata con ‘Arte e gioco con i Botticini’, disegna le tue carte da gioco ispirate ai capolavori del museo. Il giorno successivo, il 23 aprile, Museo civico di Paleontologia con ‘Paleonescape’, risolvi gli enigmi del museo e riconquista l’uscita! Infine, il 24 aprile, il Museo del Vetro, ‘Dall’osservazione al gioco’, partecipa alla creazione di un gioco da tavolo del Museo del Vetro.

INFORMAZIONI – Orario: 8.30-13, costi: 30 euro per 3 giorni – 15 euro per il singolo giorno, sconto del 10% per i soci Unicoop Firenze e Coop Tirreno.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Da effettuare contattando il numero telefonico 0571 757067, oppure inviando una email all’indirizzo empolimusei@omune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa