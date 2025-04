Scambi culturali a Empoli con scuole da Valencia, Ancenis e Montélimar

Accoglienza, conoscenza, crescere insieme, portare Alti i propri sogni. Una sottolineatura tra le tante della stagione degli scambi culturali internazionali delle scuole superiori empolesi che si sono svolti in questi mesi. Tra marzo e aprile sono stati davvero tanti i gruppi scolastici accolti nella nostra città, alla ‘pari’, un’opportunità di approfondimento culturale, un ‘giro’ nei musei cittadini, o in centro, ‘scambi’ di tradizioni anche culinarie.

I gruppi sono stati ricevuti dall’assessore alla Cultura con delega ai gemellaggi del Comune di Empoli Matteo Bensi, nella sala consiliare del palazzo comunale al primo piano di via del Papa. Le studentesse e gli studenti sono stati accompagnati dal personale docente delle varie scuole e anche dalla dirigenza dei ‘nostri’ plessi.

Da Valencia con lo scambio culturale del 24 marzo, sono arrivati gli studenti spagnoli dell’IES (Instituto de educación secundaria) Comarcal, Burjassot che hanno incontrato i loro coetanei dell’IIS il Virgilio, classe 3D del linguistico.

Ad aprile (il primo) sono arrivati gli studenti del Liceo Ancenis-Saint-Géréon in scambio culturale con i ‘colleghi’ dell’IIS Il Pontormo Liceo Economico Sociale. Con la cittadina francese è in corso un percorso importante per arrivare alla firma ufficiale di un nuovo ‘Patto di amicizia’, strumento di pace e stabilità e reciproca condivisione che sarà suggellato proprio a Empoli.

Prossimo scambio culturale in programma, lunedì 7 aprile, riguarderà l’ISS Fermi-Da Vinci di Empoli e il Lycée Alain Borne di Montélimar che saranno ricevuti, alle 16.30, sempre nella sala del consiglio comunale dall’assessore Bensi e questa volta anche dall’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti.

LA DICHIARAZIONE - “Costruire relazioni a livello europeo, fin dall'età scolare, è fondamentale per allargare gli orizzonti di comprensione della realtà e scambiare buone pratiche – spiega l’assessore Bensi -. Siamo felici che il Consiglio Comunale possa essere una tappa fondamentale di questi progetti di scambio tra scuole”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

