Sequestrati stupefacenti e cartucce in una casa popolare a Livorno

Il 28 marzo agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria/Investigativa della Polizia Locale, su segnalazione dell'Ufficio Casa del Comune di Livorno, hanno effettuato accertamenti su un alloggio assegnato, ma che era stato segnalato come ceduto a terze persone non identificate.

Gli agenti, giunti alla porta di accesso dell'abitazione, l’hanno trovata aperta e con il sistema di chiusura manomesso con del nastro adesivo.

Dopo essersi qualificati hanno preso le generalità di un uomo di origine straniera, sprovvisto di documenti di identità che affermava di vivere nell'immobile da alcuni anni. Gli agenti hanno rinvenuto nell’appartamento 3 cartucce da fucile a munizione spezzata, di cui due calibro 12 ed una calibro 20, in merito alle quali l'occupante l'alloggio non è stato in grado di fornire spiegazioni

La perquisizione dei locali ha portato al rinvenimento anche di 5,58 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”, due pipette costruite artigianalmente per l'utilizzo di sostanza stupefacente e due bilancine di precisione. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

L'uomo è stato portato al Comando per gli accertamenti e la verifica della legittima presenza sul territorio nazionale, fotosegnalato e denunciato a piede libero per detenzione illegale di munizioni, nonché sanzionato e segnalato alla Prefettura per detenzione illegale di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nei confronti dell'assegnatario sarà avviato dall'Ufficio Casa il procedimento di decadenza dall'assegnazione per cessione dell'alloggio.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

