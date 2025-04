Spaccate nei negozi di Empoli, bersagliata una tabaccheria. Nuovo colpo a Ponte a Elsa

Ancora sotto la lente di ingrandimento la questione furti e spaccate ai negozi di Empoli. Dopo i raid avvenuti di notte tra domenica 30 marzo e martedì 1 aprile, a distributori esterni alle farmacie e altri esercizi (qui la notizia), si segnalano altri episodi sempre negli stessi giorni. Ad essere presa di mira anche la tabaccheria edicola Alderighi, tra via Fucini e piazza Toscanini, con un nuovo colpo al distributore automatico. Almeno venti gli assalti, come riportato da La Nazione, subiti dal distributore nel tempo e protetto dal titolare con sistemi di allarme, gabbia e lucchetti. Ma nonostante le misure di sicurezza i malviventi sono tornati a colpire nelle prime ore di martedì mattina, forzando l'apparecchio prelevando i contanti all'interno, meno di cento euro e segnando il secondo episodio nel giro di una settimana. Nel mirino anche le frazioni, in particolare Ponte a Elsa dove tra domenica e lunedì ignoti hanno forzato la porta d'ingresso di un'attività portando via il fondo cassa, circa 50 euro, per poi fuggire. Si tratta solo dell'ultimo episodio nella frazione, seguito da un altra spaccata in un'altra attività la settimana scorsa.

