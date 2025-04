Da mercoledì 2 aprile sarà aperto lo sportello sociale e casa del territorio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Lo sportello sarà disponibile nei locali dell’Urp del Comune di Vinci, in Via Fucini 9, a Vinci Capoluogo, il mercoledì dalle 10 alle 12; nei locali della sede comunale di Spicchio-Sovigliana, in Lungarno Battisti 74, il giovedì dalle 14.30 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 13.

Fonte: Ufficio stampa