Tentano di ritirare merce da 100mila euro fingendosi corrieri, denunciati. Avevano 4 targhe false

I Carabinieri di San Miniato hanno denunciato un 53enne e un 44enne per tentata truffa, sostituzione di persona, falso commesso da privato e uso di atto falso.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione del titolare di un calzaturificio, che ha avvisato i Carabinieri di un sospetto tentativo di ritiro merce. I due uomini, fingendosi corrieri, hanno cercato di prelevare diversi pancali di scarpe di marca, per un valore di circa 100.000 euro. Un dipendente, notando il loro comportamento sospetto e non riconoscendoli come corrieri abituali, ha rifiutato di consegnare la merce e ha avvisato le Forze dell’Ordine.

I Carabinieri, già impegnati in un servizio di controllo nella zona industriale, sono intervenuti rapidamente, rintracciando i due uomini a bordo di un furgone. Gli accertamenti hanno rivelato che il veicolo era stato noleggiato e che la targa apposta era clonata.

Durante la perquisizione del furgone, i militari hanno trovato quattro targhe false stampate su adesivo e cinque divise complete di diverse società di corriere espresso, il cui possesso non è stato giustificato dagli indagati. L’intero materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.