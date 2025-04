Nuova tratta Pisa-Varsavia con Wizz Air

Wizz Air ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa e Varsavia, in Polonia. A partire dal 1° aprile 2025, i voli per la capitale polacca saranno operati tre volte a settimana - ogni martedì, giovedì e sabato. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €29,99.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver inaugurato la nuova rotta tra Pisa e Varsavia, offrendo ai passeggeri della regione toscana un accesso diretto alla vibrante capitale polacca. Con questa nuova connessione, Wizz Air conferma il suo impegno a rafforzare la propria rete in Italia e a offrire nuove opportunità di viaggio ai turisti italiani e polacchi. ”

Da Toscana Aeroporti hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere il nuovo volo Pisa-Varsavia operato da Wizz Air, un collegamento strategico che arricchisce ulteriormente l’offerta del nostro aeroporto per la stagione estiva. La Polonia rappresenta un mercato strategico e in forte crescita e l’apertura di questa rotta conferma l’impegno di Toscana Aeroporti nel garantire ai passeggeri un ampio ventaglio di destinazioni, facilitando i collegamenti tra la Toscana e l’Europa. Con un network in continua espansione, Pisa si conferma un punto di riferimento per il traffico internazionale, offrendo sempre più opportunità di viaggio sia per i turisti sia per chi si sposta per lavoro”.