Tranciano tubo durante i lavori per la fibra, Ciappi: “Situazione intollerabile”

Da qualche ora è in corso l'intervento di ripristino e di messa in sicurezza del tratto di tubazione del gas metano, tranciato inavvertitamente durante i lavori di installazione della fibra ottica, in via Sidney Sonnino, nella frazione di Mercatale Val di Pesa, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa. A causare la rottura del tubo che conduce il gas metano alle utenze, nel centro abitato di Mercatale, sono stati gli operai di un’azienda incaricata dalla società Open Fiber, attiva nel mercato delle infrastrutture di rete, in base ad un investimento regionale nell’ambito dei Piani Infratel del Piano Bul. La ditta è al lavoro nel comune chiantigiano per rafforzare le prestazioni di connessione con una nuova infrastruttura in fibra ottica che garantirà l'accesso alla rete in banda ultra larga all'intero territorio. Dopo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino, l’area è stata prontamente raggiunta dai tecnici di Toscana Energia per effettuare la riparazione del danno e continuare a garantire la fornitura del gas ai cittadini. Le operazioni preventive, finalizzate a bloccare la fuga di gas, sono state realizzate, mentre si dovrà aspettare qualche giorno per la completa messa in sicurezza e l’apertura al transito della viabilità. Sul posto anche i responsabili dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

“Non si può accettare un danno di simili proporzioni che ha causato un importante disagio alla nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi - i lavori della ditta di Open Fiber hanno perforato la tubazione generando un rischio prevedibile e di significativa entità, in un’area dove insiste una comunità popolosa, nel centro abitato di Mercatale, lungo una strada che costituisce una delle maggiori arterie di collegamento fra la frazione e San Casciano”. “Anche per i lavori precedenti ci siamo trovati a registrare e segnalare ai tecnici di Open Fiber svariate situazioni di danneggiamenti, inadempienze e problematiche risolte solo parzialmente - conclude il sindaco - ci aspettiamo - conclude il sindaco - che da ora in poi ci sia un’assoluta garanzia sulla corretta prosecuzione dei lavori”.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni e favorire la fluidità della circolazione stradale la Polizia locale ha istituito un doppio senso in via Nunzi tra via Calamandrei e via Gramsci e un doppio senso in via Gramsci da via Caponnetto a piazza Vittorio Veneto. Inoltre è stato posizionato uno stop mobile tra via Nunzi e via Gramsci. La chiusura di via Sidney Sonnino è tra via Mattoncetti e piazza Vittorio Veneto fino alla conclusione dell’intervento.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa