Un incontro su Jane Austen con Soroptimist Valdarno Inferiore

Sabato 5 aprile alle 17:00 a Palazzo Grifoni di San Miniato, il Soroptimist Valdarno Inferiore organizza un incontro dal titolo “AUTODETERMINAZIONE FEMMINILE E LIBERTA’NEI ROMANZI DI JANE AUSTEN”

Sulla vita, le opere, i pensieri e il mondo della scrittrice inglese nata nel 1775 interviene la Prof.ssa Liliana Rampello, autrice del saggio “Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen” e curatrice dei due volumi dedicati a Jane Austen dalla collana I Meridiani di Mondadori.

Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, è stata docente di Estetica all’Università di Bologna ed ha pubblicato importanti studi sull’opera di Marcel Proust e di Virginia Woolf. E’ componente della Giuria dei Letterati per il premio Campiello 2025.

L’incontro del Soroptimist su Jane Austen si inserisce nel quadro delle iniziative territoriali della “Primavera delle donne” collegate alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne ed è volto a richiamare l’attenzione sull’importanza che hanno l’istruzione e la scrittura per la concreta realizzazione di autodeterminazione e libertà femminile.

In questo modo il Club Valdarno Inferiore vuole essere in linea con la campagna 8 marzo del Soroptimist International Europa, tutta concentrata sull’istruzione e, in particolare, sull’istruzione STEM. Se con Jane Austen, come dice Piero Citati, la penna è passata saldamente anche in mani femminili, è ora necessario che il computer, il digitale, l’Intelligenza Artificiale siano anche nelle mani e nella testa delle donne.

Patrizia Di Pasquale, presidente del Soroptimist Valdarno Inferiore, esprime la sua soddisfazione per essere riuscita a portare a San Miniato la Prof.ssa Rampello in una cornice prestigiosa, qual è quella di Palazzo Grifoni, gentilmente concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che ringrazia, e si augura che l’incontro del 5 aprile contribuisca ad una lettura attuale di Jane Austen, oltre i luoghi comuni e filtri distorsivi.

A tutti gli intervenuti, a conclusione della serata, ESSENZA di San Miniato offrirà un aperitivo.

