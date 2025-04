Violenza di gruppo a Siena, giovane condannato a 9 anni

Nove anni, a tanto ammonta la condanna per un giovane in un processo a Siena. Si torna a parlare della violenza sessuale di gruppo per cui sono stati condannati già il calciatore Manolo Portanova (ora alla Reggiana) e suo zio.

Il giovane, nel maggio 2021, partecipò alla violenza nel centro della città del Palio, la vittima all'epoca aveva ventun anni. La sentenza è giunta dopo due ore di camera di consiglio da parte del collegio presieduto dal giudice Fabio Frangini. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto 6 anni e 4 mesi di carcere.

