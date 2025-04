Volontari aggrediti nel Cuoio, Croce Rossa Empoli: "Solidarietà e vicinanza"

Nella notte di domenica 30 marzo un episodio di violenza ha colpito i volontari della Croce Rossa Italiana di Castelfranco di Sotto, aggrediti mentre erano in servizio in piazza Cervi a Santa Croce sull’Arno. Di seguito una nota di Luca Bartolesi, presidente della CRI-Comitato di Empoli.

Come Presidente del Comitato di Empoli della Croce Rossa Italiana, esprimo la mia totale solidarietà e quella di tutto il nostro Comitato ai Volontari coinvolti e a tutta la CRI di Castelfranco. Questo non è solo un attacco a loro, ma a tutto il sistema di Volontariato, a chi ogni giorno dedica tempo ed energie per il bene della comunità.

Abbiamo piena fiducia nelle autorità affinché individuino i responsabili di questo atto inaccettabile. Episodi del genere devono diventare sempre più rari, fino a scomparire del tutto. Nessuno, tanto meno chi opera per aiutare il prossimo, dovrebbe subire violenza mentre svolge il proprio servizio.

Ai Volontari coinvolti va tutto il nostro sostegno e vicinanza. Il nostro impegno per i valori di umanità, solidarietà e rispetto resta più forte che mai.

