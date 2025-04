A 'Parliamone' è centrale il tema del benessere a tavola

Si conclude Parliamone! Special Impronte di Futuro, una serie di incontri pensati per essere di supporto alla figura dell'adulto/a organizzato dall'amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno. Il tema sarà il Benessere a tavola: quale connessione tra indicazioni pedagogiche, sana alimentazione e autoregolazione nell'infanzia? Appuntamento a cura delle dottoresse Cristina Casetta e Chiara Buono per l'azienda Camst. Ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza.

Il ciclo di incontri nasce a seguito del primo convegno sull’educazione organizzato dal Comune di Montopoli, lo scorso mese di novembre. Iniziative in collaborazione con Cooperativa Arnera, Camst, Centro giovani e Cooperativa Il Simbolo che si rivolgono a famiglie, insegnanti, personale educativo e tutti coloro che si occupano a vario titolo di infanzia e adolescenza.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa