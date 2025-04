Acque, nuovo intervento a Marti

Proseguire l’ammodernamento della rete idrica, ridurre le perdite e garantire un servizio più efficiente e sostenibile per cittadini e imprese. Con questi obiettivi, Acque, in collaborazione con il Comune di Montopoli in Val d’Arno, ha avviato un nuovo cantiere per la sostituzione di un tratto di condotta in via Borgo d’Arena. Si tratta del secondo intervento di rilievo a Marti, dopo quello chiuso meno di un anno fa in via Martiri della Libertà: un vero e proprio “sequel”, che permetterà di risanare un’infrastruttura ormai obsoleta nel centro storico della frazione montopolese, con benefici destinati a durare per i prossimi decenni.

In questo caso, verrà sostituita la tubazione lungo via Borgo d’Arena con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, materiale caratterizzato da elevata resistenza e lunga durata. L’intervento interesserà un tratto di 220 metri e comprenderà il risanamento di circa 40 allacci d’utenza. L’importo dei lavori ammonta a 120mila euro, e si prevede che saranno completati entro aprile. Successivamente, dopo il necessario assestamento del terreno, sarà possibile procedere con l’asfaltatura della strada, già prevista dall’amministrazione comunale.

“Grazie ad Acque per la realizzazione di un intervento atteso dai cittadini e dalle cittadine di Marti - commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti - Non è semplice intervenire nei centri storici ma grazie alla coordinazione tra Acque e gli uffici comunali stiamo riuscendo a contenere gli inevitabili disagi del cantiere. Un grazie anche ai residenti di Borgo d’Arena per la pazienza: il dialogo con loro è stato fondamentale per la realizzazione di un intervento importante ma invasivo per quanto riguarda la viabilità e la vivibilità del borgo”.

“Questo secondo intervento a Marti - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - rientra tra le attività programmate da Acque sul territorio, con particolare attenzione alle frazioni che, al pari delle aree urbane più grandi, hanno bisogno di un costante ammodernamento dell’acquedotto locale. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di efficientamento e potenziamento del servizio, non solo in termini di qualità e continuità, ma anche in ottica di sostenibilità e resilienza del territorio”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa