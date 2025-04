Al via l'Open day di Per-Corso a Pescia: quattro corsi formativi gratis per disoccupati

L’appuntamento è per martedì 8 aprile dalle 14 alle 16 al Centro di Formazione Professionale Per-Corso-Formatica, in Via Lucchese 198 a Ponte all’Abate (Pescia). Ci riferiamo all’Open Day promosso dall’Agenzia Formativa Per-Corso di Lucca per presentare i quattro corsi formativi in rampa di lancio per adulti disoccupati, senza costi a carico dei partecipanti. Si parte dal progetto AUTO MEC, che consente di qualificarsi per: tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche (636 ore di cui 192 di stage e 30 di orientamento ); e poi tecnico dell’automazione dei processi produttivi (640 ore di cui 192 di stage e 30 di orientamento).

Il secondo progetto si chiama O.T.EL ed è così articolato: corso di addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici e simili (900 ore di cui 270 di stage e 30 di orientamento); a questo si aggiunge il corso di addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (900 ore di cui 270 di stage e 30 di orientamento).

Ognuno dei 4 corsi è rivolto a un massimo di 15 partecipanti è la sede sarà quella dell’istituto Sismondi Pacinotti in Via Aldo Moro 11, Pescia. I destinatari degli interventi formativi sono persone disoccupate e inattive che, per l’acquisizione della qualifica di “tecnica/o” (livello 4 EQF), come disposto dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii., devono essere in possesso di: qualificazione professionale di livello 3 EQF oppure diploma di scuola superiore di secondo grado oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento.

Ma andiamo nel merito, partendo dai due percorsi AUTO MEC. La figura in uscita dal percorso formativo di Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche disegna prodotti industriali utilizzando tecnologie informatiche come il CAD. Le aree di attività fondamentali riguardano l’esecuzione del disegno di un pezzo meccanico, del complessivo di una macchina o di un impianto (sketch). In alcune realtà̀ dove vengono utilizzati anche strumenti CAM, egli si occupa della programmazione di tali sistemi per produrre il pezzo progettato. Il percorso si articolerà secondo i seguenti contenuti: meccanica, meccatronica e tecnologia delle costruzioni; disegno della macchina/pezzo; sicurezza e ambiente; CAM-CNC lavorazione assistita; la gestione della commessa; la stampa 3D.

Il Tecnico dell’automazione dei processi produttivi si occupa dell'automazione dei processi produttivi mediante l'inserimento, nel ciclo di produzione, di macchine automatiche. Le automazioni riguarderanno il miglioramento della produttività e/o il miglioramento della qualità del prodotto. Il corso si articolerà secondo i seguenti contenuti: elementi di base di meccanica, oleodinamica e elettrotecnica; il processo produttivo e la gestione delle commesse; tracciabilità degli interventi; Office Automation; manutenzione e riparazione dei componenti; equipe e team di lavoro; PLC e automazione robotica; schemi elettrici e progettazione; normative relativa a sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore; terminologia tecnica specifica del settore in lingua inglese.

Capitolo O.T.EL: per quanto riguarda i futuri elettricisti apprenderanno tutto ciò che concerne il controllo, l’installazione, la manutenzione e la pianificazione e organizzazione del processo di realizzazione dell’impianto elettrico; discorso molto simile per il percorso legato alla termoidraulica, con focus a 360 gradi su queste tipologie di impianti. Da come si progetta un impianto a come si installa e poi fa la manutenzione.

I percorsi sono in fase di partenza e saranno gratuiti grazie ai fondi regionali con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell'ambito di nell'ambito di Giovanisì, il progetto per l'autonomia dei giovani. Inoltre gli stessi percorsi formativi prevedono un’indennità di frequenza di 3.50 euro per ogni ora di formazione (fino a un massimo di 250 euro), destinata a chi supera l’esame finale che si terrà nella primavera del prossimo anno.

“Come agenzia - spiega la direttrice di Per-Corso, Marialuisa Giannini - ci piace evidenziare che questa è un’offerta valida per tutte e per tutti i possibili candidati. E’ molto importante sottolineare che chi ottiene queste qualifiche ha poi davanti ottime opportunità nel mondo del lavoro, sia per ricollocarsi ma anche per eventualmente aprire una propria attività”. Per-Corso è capofila dei percorsi appena citati, che vedono la partecipazione anche dell’agenzia formativa Formatica Scarl di Pisa e di Termoidraulica Corrieri per O.T.EL e di GBM Servizi d’Ingegneria Meccanica per AUTO MEC. Per chi volesse ulteriori informazioni anche in relazione alla procedura per iscriversi chiamare 3914547702 (Progetto O.T.EL – Linda Paladini) e 3928055362 (Progetto AUTO MEC – Marta Talini).

Fonte: Ufficio Stampa