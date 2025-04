Dall’Alberghiero di Guebwiller delegazione in visita a Castelfiorentino

Un intenso programma di accoglienza ha scandito la visita a Castelfiorentino da parte di una delegazione del Lycée hôtelier “J. Storck” di Guebwiller, formata da 24 studenti e tre docenti (oltre l’autista), nell’ambito del sodalizio che nel 2011 si è consolidato attraverso il Patto di Gemellaggio fra i due comuni.

Arrivati nella tarda serata di domenica, la delegazione è stata ricevuta lunedì in Municipio dall’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino e dal Comitato di Gemellaggio locale. Erano presenti l’Assessora alla Cooperazione Internazionale, Marta Longaresi (che riveste anche il ruolo di Presidente del Comitato di Gemellaggio) e alcuni componenti del Comitato, tra cui i consiglieri comunali Ilaria Angiolini e Serena Urso.

A seguire, la visita al Teatro del Popolo, all’archivio fotografico “David Bastianoni” e il pranzo al Caffè del Teatro by Corale, offerto dal Comitato di Gemellaggio che ha curato l’organizzazione del programma della giornata. Nel pomeriggio, la delegazione ha visitato il Museo Be.Go. (partecipando a un laboratorio progettato per l’occasione) e il Centro Culturale “Cambio”, per assistere infine a una lezione di mixology (arte di preparare cocktail) presso il nuovo locale “Lami Social Club”. Nei giorni successivi, i “gemelli” francesi hanno avuto modo di visitare Firenze e altre località di interesse come San Gimignano e San Miniato, sperimentare nuovi mondi gastronomici e condividere con i colleghi italiani la preparazione di un pranzo italo-francese, tenutosi nella giornata di ieri all’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino: un gemellaggio “culinario” che ha rappresentato un’opportunità di confronto e di conoscenza tra le diverse esperienze formative degli studenti dei rispettivi istituti.

Il legame tra Castelfiorentino e Guebwiller è molto forte, e si è ulteriormente arricchito con i valori della solidarietà durante i momenti difficili, come il Covid (la regione dell’Alsazia, dove si trova Guebwiller, è stata l’epicentro della pandemia in Francia) o la recente alluvione che ha colpito Castelfiorentino lo scorso ottobre, che ha visto la comunità di Guebwiller sostenere una delle associazioni di protezione civile, la Prociv Arci di Castelfiorentino, anch'essa membro del Comitato di gemellaggio, con due donazioni, una di 2 mila euro da parte del Comune francese e una di 400 euro, a titolo personale, da parte di Annie Christmann (consigliere comunale e membro del comitato di gemellaggio francese, molto legata alla comunità castellana).

“Il gemellaggio con Guebwiller – osserva Marta Longaresi, Assessora con delega alla Cooperazione Internazionale - è una risorsa preziosa per la nostra comunità. È la preziosa possibilità di coltivare relazioni e legami che sono ricchezza per le nostre due comunità, conoscere realtà diverse per contaminarsi. In questi giorni abbiamo accolto i ragazzi dell'istituto Alberghiero Storck che hanno incontrato il "nostro" istituto Alberghiero Enriques ed è proprio grazie a questo che anni fa è nato il gemellaggio Vorrei pertanto ringraziare chi in passato ha lavorato per costruire tutto questo e chi ci crede ancora oggi, a partire dai comitati di gemellaggio delle nostre due cittadine”.

Il Comitato di Gemellaggio di Castelfiorentino invita tutti i cittadini interessati ad aderire alle proprie iniziative, nonché a rendersi parte attiva e promotrice di ulteriori iniziative a sostegno del sodalizio. Il prossimo incontro è fissato nella sala del Consiglio Comunale il giorno giovedì 10 aprile alle ore 17.00 ed è aperto alla partecipazione di tutti.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa