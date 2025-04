Ambiente, gli studenti del Liceo XXV Aprile di Pontedera fanno un 'Green Goal'

Bella iniziativa con i giovani studenti delle classi seconda C e seconda F del Liceo scientifico XXV aprile di Pontedera, per un progetto di carattere nazionale promosso da MECS, Movimento per l‟Etica, la Cultura e lo Sport, con la preziosa collaborazione dell’Università Luiss Guido Carli e dell’ACSI (Associazione di Sport Cultura e Tempo Libero), e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), e con la partnership istituzionale dell’Istituto per il Credito Sportivo, che si rivolge alle scuole Secondarie di Secondo grado (classi I e II anno) per la realizzazione di un percorso di formazione e riflessione veicolato dallo sport, sui principi etici che regolano la quotidianità dei nostri ragazzi, i comportamenti e i loro processi decisionali.

Un programma che ha trovato la sua attuazione anche con una pulizia di aree verdi, in particolare quelle sportive, che si è svolta nei giorni scorsi. L'articolazione dei "Semi dell'etica", in questo caso, si chiama "Green Goal" perchè i ragazzi sono chiamati a intervenire proprio su zone vocate allo sport. Gli studenti hanno anche incontrato un campione paralimpico e una società calcistica, riflettendo a 360 gradi per immaginare una società ideale che mette in primo piano l'integrazione e il rispetto per l'ambiente.

Nello specifico, i giovani studenti hanno svolto l'attività al Parco dei Salici, raccogliendo i rifiuti trovati a terra. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Pontedera, con la presenza sul posto dell'assessore all'ambiente Alessandro Puccinelli.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

