Arena Garibaldi, Giunta approva atto indirizzo per recuperare l’ex Casa del Custode

Recuperare la piena disponibilità dell'”ex Casa del Custode", situata all'interno del complesso dell’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani, per renderla funzionale agli sviluppi futuri dell’area sportiva. È quanto prevede un atto di indirizzo approvato dalla Giunta seduta di oggi, giovedì 3 aprile. L'immobile, di circa 93 mq, era adibito ad abitazione del custode sin dagli anni '80 e attualmente risulta ancora in possesso del precedente assegnatario.

«Con il recupero dell’ex Casa del Custode nella disponibilità del Comune, manteniamo fede a un impegno preso e compiamo un altro importante passo nella nostra strategia di valorizzazione dello stadio cittadino - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti. La sua posizione e le sue caratteristiche lo rendono infatti un elemento chiave per i futuri sviluppi dell'area, strettamente legati ai colori nerazzurri. Il nostro impegno per lo stadio Romeo Anconetani e per la squadra cittadina è costante e non è mai venuto meno. Abbiamo lavorato su più fronti: dalla destinazione urbanistica, alle opere di manutenzione e riqualificazione propedeutiche all’aumento della capienza. Parallelamente, abbiamo aggiornato la valutazione dell'impianto, tenendo aperte diverse strade per il futuro dello stadio, come la cessione, la concessione del diritto di superficie o la locazione pluriennale, sfruttando le opportunità offerte dalla 'legge stadi' per gli sviluppi futuri».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

