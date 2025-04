Arezzo, operazione 'Cleaning': smantellata rete di spaccio tra Toscana e Umbria. Dodici arresti e milioni di euro sequestrati

Un'importante rete di spaccio è stata smantellata questa mattina tra Toscana e Umbria. I Carabinieri e la Guardia di Finanza di Arezzo hanno arrestato dodici persone durante l’operazione 'Cleaning', coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Operativa e i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Arezzo. L’indagine, iniziata nell’ottobre 2023, ha permesso di ricostruire un vasto traffico di droga che coinvolgeva cocaina, hashish e marijuana.

Le misure cautelari emesse dal giudice hanno portato otto persone in carcere, due agli arresti domiciliari e altre due all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Gli arresti sono avvenuti tra Arezzo, il Valdarno, Città di Castello e Montepulciano, dove l’organizzazione operava attivamente.

L’operazione di oggi segue un primo blitz avvenuto il 19 marzo, che aveva già portato a due arresti in carcere, venti perquisizioni e tredici interrogatori preventivi. In quell'occasione erano stati sequestrati quindicimila euro in contanti, insieme a ingenti quantità di droga. Complessivamente, nel corso delle indagini, sono state arrestate dieci persone in flagranza di reato e sequestrati due chili di cocaina, sessantadue chili di hashish e diciassette chili di marijuana. Gli investigatori stimano che il traffico di droga abbia fruttato circa un milione di euro.

Le indagini proseguono per individuare eventuali altri complici e ricostruire l’intera rete dello spaccio.