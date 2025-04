Buongiorno oggi ringrazio Lellalella che mi ha scritto questa bella ricetta, un secondo appetitoso e molto gustoso l'Arista in crosta. Facile da realizzare e con pochi ingredienti. Ringrazio anche per la foto che mi ha concesso.

Arista in crosta

Ingredienti

Un pezzo di arista non tanto largo

1 filino di pane

Aglio

Salvia

Rosmarino

Sale

Pepe

Fette di pancetta necessarie per arrotolare l’arista

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Tagliate il filino per lungo e togliete la midolla di pane, metteteci il pezzo di arista e drogatelo con il battuto di aglio, salvia, rosmarino, sale e pepe e poi chiudete il tutto con le fette di pancetta, le arrotolate intorno al filino di pane. Prendere una pirofila e metteteci della carta forno e un filo di olio e adagiatevi l’arista in crosta, mettetela in forno preriscaldato a 180 gradi e cuocete per circa 40 minuti. Controllate che sia bene rosolata da tutte le parti e che si formi una bella crosticina.

Lellalella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

La Radio potete ascoltarla anche in DAB per tutta la Toscana.