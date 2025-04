Barberino Tavarnelle, il Comandante Cantarero si congeda: 30 anni alla guida della stazione dei Carabinieri

Un'eredità di competenza, dedizione e tanta umanità. È ciò che il luogotenente Giuseppe Cantarero, che per 30 anni è stato alla guida della stazione dei Carabinieri di Barberino Tavarnelle, lascia alla comunità dopo aver svolto il suo percorso come una vera e propria missione. Una professione, maturata in ruoli di elevata responsabilità, che si è distinta per il costante presidio di legalità e vicinanza, per la capacità di gestire le molteplici situazioni garantendo supporto e sicurezza alla cittadinanza. È stato il sindaco David Baroncelli nei giorni scorsi a far visita al comandante che da qualche settimana è approdato ad una nuova stagione della vita: la pensione.

“Il luogotenente Giuseppe Cantarero è una delle persone migliori che abbia conosciuto nel corso della mia esperienza politico-istituzionale - esordisce - la sua è una presenza che abbiamo sentito quotidianamente, il comandante c'è sempre stato. E non per il mero piacere di presenziare le numerose occasioni pubbliche, cerimonie inaugurali, iniziative istituzionali, feste di paese, ma per l'impegno profondo che ha sempre gestito con equilibrio, affidabilità, rigore, finalizzato alla tutela della sicurezza e dell'interesse pubblico, un servizio restituito alla collettività in maniera totalizzante, convinta, ferma, tanto da costruire intorno alla sua figura, umana e professionale, un punto di riferimento cui rivolgersi in ogni circostanza”.

“Lo devo ringraziare - tiene a sottolineare - per tutto quello che è stato e tutto quello che ha fatto. È stato concretamente e moralmente al fianco della nostra comunità dedicando la sua vita professionale all'Arma, mostrando capacità di trattazione di argomenti, fatti, accadimenti di rilievo. Una delle maggiori caratteristiche del luogotenente è stato il suo attaccamento alle istituzioni, un profondo senso del dovere, qualità che gli hanno valso numerosi successi e riconoscimenti di carattere nazionale”.

Il sindaco Baroncelli tiene a ricordare il ruolo fondamentale che il comandante ha svolto sul territorio. “Giunto nel nostro comune trent'anni fa, - accentua - il comandante di origine siciliana, anno dopo anno, ha saputo integrarsi, conoscere, amare il territorio e la sua gente, costruendo una carriera che si è alimentata dell'instancabile spirito servizio, di un’efficace e indefessa azione di prevenzione, contrasto e repressione ai fenomeni criminali, nonché attività investigative. Ha rappresentato inoltre una guida per i tanti giovani Carabinieri che si sono avvicendati nella nostra stazione. A nome dell'amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle rivolgo al luogotenente un profondo senso di gratitudine e l'augurio di una nuova fase della vita ricca di soddisfazioni e serenità”.

“Caro luogotenente – queste sono le parole indirizzate dal sindaco Baroncelli direttamente al comandante - ci teniamo che questo congedo rappresenti per lei e la sua famiglia un'occasione nuova di vivere tutti i valori che ha contribuito a rafforzare nella nostra comunità, come la socialità, la tolleranza, la solidarietà, l'impegno nel volontariato sportivo, la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva. Dedichiamo tutto il nostro sentimento di riconoscenza al suo cammino che è stato parte integrante del nostro percorso di crescita, un pilastro su cui si è plasmato uno dei volti migliori dell'identità collettiva di Barberino Tavarnelle, orientato alla qualità delle relazioni umane. Un patrimonio di valori che lei stesso ci ha insegnato a coltivare con trasparenza, rispetto e costanza”.

