Un calcio più inclusivo e coinvolgente: l'evento in municipio a Montelupo

Il prossimo 4 aprile 2025, alle ore 21, la Sala Consiliare del Comune di Montelupo Fiorentino ospiterà un evento formativo e informativo dal titolo "Giochiamo tutti, di più e meglio". L'iniziativa, organizzata dai Club U.S.C. Montelupo e Pol. Santa Maria con il supporto dell'Area di Sviluppo Territoriale di Firenze, mira a promuovere una pratica sportiva giovanile più inclusiva e coinvolgente.

L'evento si svilupperà in due fasi principali: una prima parte con gli interventi di esperti del settore sportivo ed educativo e una seconda fase interattiva in cui i partecipanti potranno confrontarsi in tavoli di lavoro. L'incontro vedrà la partecipazione di tecnici, dirigenti, atleti e famiglie, con l'obiettivo di sviluppare strategie innovative per incentivare la pratica sportiva. La discussione guidata permetterà di raccogliere idee e suggerimenti per migliorare l'approccio allo sport giovanile e rendere l'attività calcistica più accessibile e stimolante.

A moderare la serata sarà Ariele D'Angelo, Responsabile Tecnico Territoriale di Firenze, che guiderà il dialogo tra i numerosi ospiti istituzionali e sportivi che arricchiranno il confronto. Saranno inoltre presenti rappresentanti di Calcio Fair Play Toscana, del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Toscana, oltre a esperti in ambito tecnico e psicologico. All'evento parteciperanno anche figure istituzionali del Comune di Montelupo Fiorentino e del Comune di Empoli.

"Questo workshop rappresenta un'opportunità unica per discutere e implementare nuove metodologie di allenamento e di inclusione sportiva", afferma Mattia Grazzini, Responsabile della Scuola Calcio U.S.C. Montelupo. Giuseppe Conti, responsabile del Settore Giovanile della Pol. Santa Maria, aggiunge: "Vogliamo costruire un futuro in cui ogni giovane atleta possa sentirsi valorizzato e motivato a continuare il proprio percorso sportivo".

D'Angelo ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Attraverso questo evento come Settore Giovanile Scolastico vogliamo promuovere un'idea di sport che sia educativa, formativa e soprattutto inclusiva. Quest’anno, il Settore Giovanile e Scolastico, dopo aver introdotto nelle ultime due stagioni sportive la 'Locandina Interattiva' - uno strumento innovativo che consente ad allenatori, dirigenti e genitori di accedere facilmente alle informazioni fondamentali per la gestione delle attività giovanili - ha ampliato l’orizzonte grazie alla realizzazione di poster dedicati alle Regole del Gioco applicate nelle quattro categorie di base (U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13). Attraverso un semplice QRcode o un collegamento ipertestuale nei documenti digitali, sarà possibile esplorare regolamenti, metodologie e contenuti multimediali per un miglior apprendimento e una maggiore conoscenza delle regole applicate nelle diverse categorie di base, sia nel calcio che nel Calcio a 5". L'invito all'evento è aperto a tutte le realtà educative, istituzionali e territoriali interessate al tema.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate