Congresso della Lega a Firenze, Cordone: "Pieno sostegno a Salvini, rilancio Carroccio in atto"

C'è soddisfazione negli ambienti fucecchiesi e del Basso Valdarno della Lega Toscana Salvini Premier per la partecipazione di tutto il Direttivo della sezione di Fucecchio, tra cui la giovane Elisa Gini e del suo segretario, Marco Cordone al congresso federale del Carroccio che si terrà a Firenze in questo fine settimana (5 e 6 aprile).

È la prima volta dalla nascita della Lega che il congresso federale del movimento guidato da Matteo Salvini, si svolgerà in Toscana. In merito il segretario Cordone dichiara: "Sono felice e allo stesso tempo orgoglioso, di rappresentare Fucecchio ed insieme agli altri Delegati l'intera Regione al Congresso Federale della Lega. In qualità di Delegato Federale elettivo, porterò la voce delle nostre zone in questa importante assise congressuale, sostenendo con grande energia e convinzione, la Segreteria di Matteo Salvini. Sono iscritto da 30 anni alla Lega e ho partecipato ad altri congressi ma il Carroccio mi emoziona sempre; ho la casacca della Lega cucita alla pelle. Noi leghisti siamo abituati a vincere e a perdere e se cadiamo sappiamo rialzarci. Anche nei nostri territori ci stiamo rilanciando con un'intensa attività, seguendo i problemi che toccano la vita della gente comune. Vogliamo essere sempre di più il Sindacato del territorio".