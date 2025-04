"Costruisci il tuo futuro", a Gambassi la presentazione dei percorsi ITS Academy

"Costruisci il tuo futuro", questo il titolo dell'incontro in programma venerdì 11 aprile alle 18.30 presso l'ex Teatro di Gambassi Terme, per scoprire i percorsi ITS Academy che offrono formazione specializzata e ottime prospettive di lavoro in diversi settori strategici.

Grazie al sostegno della Regione Toscana, questi corsi sono gratuiti e realizzati in collaborazione con le imprese del territorio. L’incontro prevede la presentazione delle Fondazioni ITS attive in Toscana e delle opportunità disponibili per i ragazzi diplomati. Un appuntamento da non perdere per chi sta pensando al proprio futuro professionale.

