Empoli-Cagliari, la Prefettura vieta la vendita dei biglietti a chi vive in Sardegna

Ci sono novità sui biglietti per la partita tra Empoli e Cagliari. La decisione finale della Prefettura è arrivata poche ore fa dopo che inizialmente era stata vietata la vendita ai tifosi residenti in Sardegna e il Cagliari aveva fatto ricordo. La Prefettura di Firenze ha vietato definitivamente la vendita a chi viene dall'isola.

"Alla luce dell’approfondita analisi svolta dalle Forze di polizia in merito alle criticità di ordine pubblico connesse allo svolgimento della competizione sportiva citata, e sulla scorta delle determinazioni assunte dall’Osservatorio nazionale per le manifestazioni e sportive e dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, il Prefetto ha adottato un’ordinanza ex art. 2 T.U.LL.P.S. che vieta la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Sardegna" si legge nella nota della Prefettura.

