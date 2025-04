Al via "Frazioni al Centro", la giunta Mantellassi incontra gli empolesi in 18 tappe

Mercoledì 9 aprile sarà il giorno dell'ultima giunta comunale di Empoli sul territorio, seguendo il Piano Frazioni e Quartieri iniziato a dicembre dello scorso anno.

Parliamo di 11 appuntamenti che hanno permesso di programmare interventi di piccole e medie dimensioni sul territorio delle località al di fuori del centro di Empoli. Nello specifico: Avane, Cascine – Carraia – Corniola, Fontanella – Sant’Andrea, Monterappoli, Pagnana – Marcignana, Ponte a Elsa – Brusciana, Pontorme – Cortenuova – Serravalle – Tinaia, Ponzano, Pozzale – Casenuove (l'ultimo appuntamento), Santa Maria e Villanuova (il primo).

I risultati di queste giunte sono stati pubblicati sul sito (Qui) dove per ogni tappa sono presenti mappa ed elenco degli interventi previsti, con a fianco lo stato dei lavori e l'anno di programmazione/realizzazione.

Adesso, il sindaco Alessio Mantellassi e la sua giunta incontreranno i cittadini in assemblee aperte, per parlare del Piano Frazioni e Quartieri e per ascoltare le nuove proposte e richieste che vengono dai residenti. Il calendario si chiama Frazioni al Centro. "Una delle prime decisioni prese non appena mi sono insediato come sindaco - afferma Mantellassi - è quella di avere un giorno di ricevimento libero, quello del giovedì mattina. Due ore dedicate ai cittadini dove ricevo tante richieste e raccolgo tante storie. Ora è tempo di incontrare i cittadini di tutte le località, in un calendario denso e fitto di appuntamenti. Con la giunta e l'assessore al Piano per le frazioni e i quartieri Simone Falorni saremo in giro a incontrare persone, per raccontare la nostra visione di Empoli e specificare come la metteremo in atto nel corso di questo mandato".

Frazioni al Centro, il calendario

Gli incontri con i cittadini, frazione per frazione, quartiere per quartiere, saranno da aprile fino a ottobre, nel dopocena alle 21 (salvo alla Tinaia, alle 18).

Ecco il calendario completo: giovedì 10 aprile a Monterappoli (scuola d'infanzia 'Collodi', via Salaiola, 363), martedì 15 aprile a Ponzano (scuola 'Colombo' di via Ponzano, 43), lunedì 28 aprile a Fontanella (Casa del Popolo, via Senese Romana, 452) e lunedì 5 maggio a Sant'Andrea (Casa del Popolo, via Senese Romana, 409), martedì 13 maggio a Marcignana (scuola primaria 'Dante Alighieri', via Saettino, 2). Si prosegue giovedì 22 maggio a Villanuova (seggio elettorale via Sottopoggio per San Donato, 171), giovedì 29 giugno ad Avane (scuola 'Galilei', via Sovali, 1), a seguire il 5 e il 12 a Ponte a Elsa (scuola 'Don Giovanni Bosco', via Osteria Bianca) e Brusciana (Casa del Popolo, via Senese Romana, 132). Data unica per Cascine e Carraia giovedì 19 giugno (scuola 'Carlo Rovini', via de Sanctis, 17) e ultima data di giugno il 26 a Corniola (scuola 'Pascoli', via di Corniola, 22).

Dopo la pausa estiva, si riparte martedì 9 settembre a Pontorme (scuola 'Carrucci', via Liguria), martedì 11 alla Tinaia unica data pomeridiana alle 18 (Circolo Arci, via del Piano della Tinaia, 6). Ancora, giovedì 18 settembre a Serravalle (scuola primaria, via Adda, 65), giovedì 25 a Cortenuova (scuola d'infanzia, via Arnovecchio, 11), giovedì 2 ottobre a Pozzale (scuola 'Busoni', via Sottopoggio per San Donato, 47). Ultime date giovedì 9 ottobre a Casenuove (Casa del Popolo, via Fratelli Cairoli, 8) e giovedì 16 ottobre a Pagnana (Scuola dell’infanzia, piazza Arno, 1).

