Fissati i funerali del giovane morto alla guida del trattore

Sono stati fissati i funerali di Felice Laveglia, il ragazzo che viveva a Chiecina ed è morto mentre era alla guida del trattore. Il 17enne, trasferitosi nel comune di Montopoli dopo aver vissuto a Montaione, viveva al confine con Palaia assieme alla famiglia. La salma verrà restituita ai familiari nelle prossime ore e domani, venerdì 4 aprile, si terrà il funerale. L'ultimo saluto è fissato per le 16 a San Romano, al santuario della Madonna.

Intanto amici, parenti e conoscenti stanno ricordando Felice Laveglia con post e messaggi di cordoglio. La sua scuola, l'istituto Pacinotti a Pontedera, ha diramato una nota in cui si legge: " Cordoglio, commozione ed incredulità hanno contraddistinto in queste ore le reazioni di tutti, dagli studenti ai docenti al personale scolastico. La sua morte vorremmo diventasse ragione di monito e di riflessione affinché i tanti ragazzi, che per passione e scelta personale o per esigenze familiari, attendono precocemente a compiti cui tanti altri loro coetanei si accostano in età più matura, fossero sempre oggetto di rispettosa attenzione ed accudimento da parte di noi tutti".

I compagni della classe 3MTB gli hanno dedicato nelle ore scorse lo striscione "Felice vive con noi" che hanno esibito sul piazzale antistante la scuola, circondati da centinaia di studenti di altre classi.