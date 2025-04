Giulia Mei in concerto a Vinci, musica ed emozioni per la prima Fiera della Gentilezza

Sabato 5 aprile alle 21, Piazza Guido Masi a Vinci (FI) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per il concerto gratuito di Giulia Mei, cantautrice e pianista di grande talento. L'artista palermitana ha saputo imporsi nel panorama musicale italiano grazie a uno stile unico e inconfondibile, capace di unire con naturalezza le sonorità del cantautorato con il pianismo classico e barocco, arricchendo il tutto con influenze di musica elettronica. Il suo percorso artistico l'ha portata a raccogliere numerosi riconoscimenti, culminando in un momento di grande visibilità quando la sua intensa interpretazione del singolo "Bandiera" sul palco di X Factor ha conquistato il pubblico, diventando virale. Attraverso la sua musica, Giulia porta avanti un messaggio di libertà e autodeterminazione, dando voce alla lotta di ogni donna per affermare la propria identità senza compromessi.

Il Giulia Mei Live 2025 promette di essere un'esperienza intensa e immersiva, in cui l'artista offrirà uno spettacolo in grado di trasportare il pubblico in un viaggio emotivo e sonoro ricco di sfumature. Per restituire al meglio l'estetica musicale che caratterizza il suo stile, Giulia si esibirà con una formazione in trio composta dal giovane talento del beatboxing Luca Zeverini, in arte Vezeve, che arricchirà il sound con loopstation e synth, e da Dario Marchetti, che si occuperà delle percussioni e dell'elettronica. Il concerto sarà concepito come un flusso di coscienza, un percorso che attraversa brani strumentali e canzoni, alternando atmosfere delicate e intime a momenti di pura energia e coinvolgimento. Giulia stessa descrive il suo approccio alla musica come un dialogo, un rapporto umano basato sull'interazione con il pubblico. "Mi piace pensare che chi partecipa a un mio concerto possa provare tutti gli stati d'animo possibili, belli o brutti, positivi o negativi che siano, non importa, purché ci sia un contatto tra me e chi ascolta. Non vedo la mia musica come una cosa che io consegno, ma come un dialogo, un interscambio, un rapporto umano, e un rapporto è vero solo quando tutte le parti sono coinvolte", racconta l'artista.

L'evento si inserisce nel contesto della prima edizione della Fiera della Gentilezza, un'iniziativa promossa dal Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e dall'associazione Pensieri di Bo', con il supporto dell'associazione culturale D.I.V.A. e il patrocinio del Comune di Vinci. La Fiera della Gentilezza si propone come una giornata di dialogo, comunità e inclusione, volta a riscoprire il valore del sorriso e dell'aiuto reciproco, offrendo a tutti l'opportunità di riconnettersi con gli altri e riscoprire la gioia dello stare insieme. Un'occasione preziosa per trascorrere del tempo in compagnia, condividere esperienze e lasciarsi ispirare da una visione del mondo basata sulla solidarietà e il rispetto reciproco. Per chi desidera conoscere nel dettaglio il programma della giornata, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

