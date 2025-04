'Il sudario tagliato: basta morte a Gaza': flash mob per la Pace in piazza Sant’Ambrogio

L’associazione Donne Insieme per la Pace organizza un flash mob dal forte impatto simbolico per dire basta alla violenza e alla disumanizzazione della guerra. L’evento si terrà sabato 5 aprile 2025 alle 11in Piazza Sant’Ambrogio, Firenze.

Il flash mob, dal titolo “Il Sudario Tagliato – Basta Morte a Gaza”, sarà un momento di raccoglimento e protesta pacifica. I partecipanti, in silenzio, porteranno lenzuola bianche, simbolo dei sudari utilizzati per le esequie dei defunti, che verranno tagliate in piccole strisce e successivamente indossate nei giorni seguenti. Questo gesto rappresenta un atto di resistenza alla disumanizzazione della guerra e un monito affinché il mondo non resti indifferente alle atrocità in corso.

L’iniziativa intende sensibilizzare l’opinione pubblica e ribadire il valore della pace, della solidarietà e della dignità umana. L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono esprimere il proprio dissenso contro la violenza e l’ingiustizia.

