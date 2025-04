Inaugurata la nuova sede di Empoli del Jetsgroup

Jet’s Group, gruppo di società attivo nella comunicazione integrata e associato a UNA (Aziende della Comunicazione Unite), ha inaugurato oggi il suo nuovo headquarter nel centro di Empoli.

La nuova sede, un edificio di oltre 1.200 metri quadrati recentemente acquisito e ristrutturato dal Gruppo, ospita più di 50 postazioni in open space, 3 uffici privati, 4 sale riunioni e uno spazio polifunzionale, progettato per eventi e incontri.

"Con questa nuova sede abbiamo scelto di investire sul territorio empolese, dove il nostro Gruppo è nato e cresciuto", ha dichiarato Andrea Fontanelli, CEO di Jet’s Group. "Vogliamo diventare il punto di riferimento per la comunicazione integrata nel nostro territorio. Siamo costantemente alla ricerca di giovani talenti da inserire nel nostro team, dalle aree eventi e grafica, fino alle pubbliche relazioni e al social media management.”

All’inaugurazione presente anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi che ha aggiunto: "ancora una volta Empoli è casa di aziende importanti in tutta Italia, che investono sul territorio e che danno molto lavoro. Jet's è una di queste, è all'avanguardia nel settore della comunicazione integrata e tiene un occhio di riguardo verso i giovani che si vogliono dare da fare. Ringrazio la società e gli auguro un futuro brillante e ricco di soddisfazioni in questa nuova sede".

La giornata è stata anche l’occasione per presentare la mostra “Where colours dream” dell’artista emiliana Rachele Alaimo. La mostra è “un’esplorazione di paesaggi interiori, popolati da figure che emergono attraverso contrasti cromatici accesi, dove il colore si fa luce, l’illusione diventa materia e lo spettatore è invitato a perdersi in un universo in cui la realtà si dissolve, lasciando spazio a una dimensione visionaria e senza confini.” Sempre a cura dell’artista è stata realizzata una grande istallazione che andrà ad arricchire l’ingresso della sede Empolese del gruppo. Questa è una delle tante iniziative culturali che comporranno il calendario 2025 dell’azienda che da sempre porta avanti collaborazioni e sostiene artisti italiani e internazionali.

La nuova sede rispecchia pienamente gli obiettivi di Jet’s Group come società benefit, impegnata a reinvestire nel territorio parte del valore generato. Sono già in programma numerose attività che animeranno gli spazi del nuovo headquarter, coinvolgendo enti, istituzioni, aziende e realtà toscane, con un’attenzione particolare alla zona dell’empolese.

Con sedi a Milano, Firenze ed Empoli e oltre 60 collaboratori, Jet’s Group si conferma tra le principali realtà della comunicazione integrata in Toscana, rafforzando il proprio impegno verso l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano locale.

Fonte: Ufficio Stampa