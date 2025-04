Montespertoli rilancia il BookCrossing: la cultura viaggia di mano in mano

Il Comune di Montespertoli rilancia l’iniziativa del BookCrossing, un progetto che mira a diffondere la cultura, promuovere la lettura e favorire la condivisione della conoscenza attraverso una rete di punti di scambio con libri accessibili a tutta la comunità. L’idea alla base è tanto semplice quanto potente: prendi un libro, lascia un libro. Una formula che ha già conquistato lettori di tutte le età e che oggi viene rafforzata grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, associazioni culturali, circoli, attività commerciali e sponsor del territorio. L'Amministrazione ha fornito a tutti i soggetti interessati una cassetta di legno realizzata a mano contenente una serie di libri donati dalla Biblioteca comunale. Il progetto rappresenta una biblioteca diffusa, gratuita e sostenibile, che promuove il riuso e il riciclo culturale, riducendo lo spreco di libri e incoraggiando gesti di generosità quotidiana. A ogni partecipante è stato consegnato un manuale d’uso, che sottolinea la regola fondamentale del progetto: ogni volta che si prende un libro, se ne lascia un altro.

"Con il rilancio del BookCrossing, Montespertoli conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e della lettura come strumenti di crescita e condivisione." - dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora alla cultura - "Questo progetto trasforma il nostro territorio in una grande biblioteca diffusa, accessibile a tutti, gratuita e sostenibile. Ringrazio le associazioni, le attività commerciali e i cittadini che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, contribuendo a creare una comunità sempre più curiosa e aperta allo scambio culturale. Invito tutti a partecipare, perché un libro passato di mano in mano è un libro che continua a vivere e a ispirare nuove storie."

Un gesto semplice che alimenta un circuito virtuoso di condivisione, inclusione e crescita culturale. Da non perdere sabato 5 aprile l’inaugurazione della libreria BookCrossing all’Associazione 'Noi Che...' alle ore 11:30, presso la sede dell’associazione in Via S. Sonnino, 24 a Montespertoli. Per l’occasione, è previsto un aperitivo di benvenuto aperto a tutti.

La cassetta conterrà anche alcuni libri “a sorpresa” con piccole annotazioni lasciate da altri lettori. Inoltre, l’associazione si impegna a rifornire mensilmente la libreria con nuovi volumi, per garantire sempre nuove emozioni e stimoli culturali alla comunità. Il BookCrossing è un invito aperto a tutti, senza distinzioni: un’occasione per scoprire nuovi autori, per parlare di libri con altri lettori, per sentirsi parte di una comunità viva e curiosa.

Dove trovare i punti BookCrossing a Montespertoli:

⁠Piazza del Popolo (Casetta degli uccellini e Botte)

I’Licchio

Avis

Circolo Arci S. Allende

Ristorante Perbacco

Enoteca Paolini

Associazione Culturale Noi Che

Anselmo (Circolo Arci dell’Anselmo)

Baccaiano (Palazzetto dello Sport – Montesport, Ristorante Dolce e Forte)

Montegufoni (Scuola – Sede della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi)

Ortimino (Azienda Agricola Valle Prima, Circolo Arci I Poggio)

San Quirico (Scuola – Sede dell’Associazione Prima Materia)

Per saperne di più: www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/BookCrossing

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa