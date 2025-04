Parco di Pratolino, proposte per la riqualificazione e valorizzazione dagli studenti dell'UniFi

Venerdì 4 Aprile 2025, alle ore 11 presso il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia, in concomitanza con il giorno di riapertura del Parco stesso al pubblico, si terrà all'interno della Sala Rossa della Paggeria in Villa Demidoff, la presentazione e illustrazione dei lavori svolti dagli studenti dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura, Corso di Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio.

Lo studio ha riguardato vari temi inerenti il Parco di Pratolino, proposti dalla Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze e sviluppati dagli studenti nel corso dell'anno accademico 2023-2024, con prova di esame finale svolta nelle sessioni di luglio e settembre 2024.

L'iniziativa di avviare una collaborazione fra istituzioni nasce nell'ottica di offrire agli studenti una formidabile occasione per approfondire la conoscenza sullo straordinario luogo storico e naturalistico che è il Parco di Pratolino, dalla quale far scaturire un quadro conoscitivo puntuale dell’esistente, oltre all'individuazione di valide idee e proposte per la riqualificazione e valorizzazione del Parco stesso.

Oltre alla presentazione sintetica del lavoro svolto da parte degli studenti, alle 12.30 è prevista l'inaugurazione di una piccola mostra al piano terreno della Paggeria, con esposizione di alcune delle tavole più significative prodotte dai gruppi per i diversi ambiti tematici.

All’evento è attesa la partecipazione dei Consiglieri Delegati della Metrocittà di Firenze Nicola Armentano, Carlo Boni e Claudia Sereni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze