Pisa, traguardo per Juri Zanobini: lo chef entra nell'élite dei membri JRE

Dopo un intenso percorso di crescita tecnica e creativa, iniziato quattro anni fa, Juri Zanobini, chef e proprietario del ristorante Antica Farmacia di Palaia, borgo medievale, appoggiato sulle colline pisane, entra a far parte dei JRE Italia, prestigiosa associazione che annovera tra le sue fila, grandi nomi della ristorazione nazionale e internazionale e promettenti chef emergenti. Congresso e consegna delle targhe ai nuovi chef, si sono svolti nella bellissima cornice dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola.

Nei JRE, non si entra facilmente e con una semplice domanda, ci vogliono anni e il tuo ingresso deve essere prima di tutto, caldeggiato e sostenuto da altri membri della stessa associazione e poi vanno superate due o tre visite anonime per verificare la reale qualità di cucina e servizio. Tutto deve essere all’altezza, e che altezza!

JRE - Jeunes Restaurateurs è un'associazione di ristoratori e chef, che hanno come obiettivo comune, condividere il talento e l'amore per il cibo con persone che la pensano allo stesso modo. Sparsi in 16 diversi paesi: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, sono oltre 390 i ristoranti che fanno parte di questa bellissima associazione.

"Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Juri Zanobini per il suo ingresso nell’élite dei membri JRE – Jeunes Restaurateurs, un riconoscimento di assoluto prestigio nel settore dell’alta ristorazione, con l’auspicio che rappresenti solo l’inizio di un percorso ricco di successi e soddisfazioni” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

"La valorizzazione dell’enogastronomia si realizza attraverso l’opera di professionisti d’eccellenza, che attraverso talento, dedizione e creatività non solo arricchiscono la cucina contemporanea, ma contribuiscono attivamente alla promozione e allo sviluppo del territorio. In questo momento significativo della sua carriera, Juri Zanobini rappresenterà con pres tigio la cultura gastronomica del nostro territorio, portandone in alto il nome e le tradizioni".

“Non ho mai rincorso sogni impossibili - racconta Juri Zanobini - come ad esempio la famosa 'stella', come sento invece raccontare spesso a tante persone con i ristoranti appena avviati, certi traguardi, ammesso di avere i presupposti per raggiungerli, se arrivano, arrivano nei tempi dovuti, che non sono davvero brevi, e credo ancora meno all’idea che i social risolvano certe questioni, i social dovrebbero servire per raccontare successi, ma non potranno mai 'portarti' a certi successi. Noi usiamo i social il minimo indispensabile, mentre cerchiamo sempre più di crescere a fianco di esperti e tecnici alimentari, di intrecciare rapporti, partecipare ad eventi con tanti altri colleghi, costruendo insieme a loro, importanti sinergie, da presentare poi ad amici e clienti.

Ho sempre cercato di portare avanti un buon lavoro, impegnativo e articolato, un percorso serio, attraverso il quale, raggiungere pian piano certi obbiettivi, certi traguardi, senza mai pensare di essere arrivato o di essere più bravo di altri. Le invidie e le gelosie le ho sempre lasciate fuori dalla mia vita. Io vado avanti, con il mio inseparabile braccio destro, Adriano e la “mia” responsabile di sala nonché sommelier professionista AIS, Giulia, che è poi anche la mia compagna nella vita. Tutti e tre, insieme, siamo l’Antica Farmacia e ci stiamo facendo strada con grandi soddisfazioni in questo difficile mondo, quello della ristorazione di pregio, della ristorazione ragionata, tra tradizione, innovazione e territorio, rimanendo sempre però, con i piedi ben appoggiati a terra.

Importantissimo anche l’apporto di chi, in questi ultimi quattro anni, mi ha sempre seguito e consigliato, forte della sua grande esperienza e dei suoi tanti contatti regionali e nazionali, dimostrandomi che quello che mi diceva e raccontava aveva delle basi solide e ineludibili e, se siamo arrivati dove siamo, è perché gli abbiamo sempre dato retta, senza mai avere esitazioni. Da lui però, mi sono sempre sentito dire: io faccio, suggerisco e mi adopero affinché certe cose succedano, ma se poi succedono davvero, è per le vostre indubbie capacità, le mani nei piatti ce le mettete voi, quindi il successo è vostro.

Sono onorato di far parte dei JRE Italia, pur sapendo che l’impegno non sarà davvero poco, ma sono allo stesso tempo consapevole che questo ingresso mi permetterà di raggiungere colleghi e situazioni, mettere in atto confronti e partecipazioni, fino a qualche giorno fa impossibili solo da pensare. Quindi, da ora in poi spingerò con più voglia e entusiasmo sull’acceleratore, per correre più veloce, e all’Antica Farmacia, metteremo anche una marcia diversa, lasciando però inalterate tante cose, in primis, i costi, mentre cureremo ancora di più tanti dettagli, piccoli e meno piccoli, che faranno la nostra differenza nella ristorazione”.

Con l’ingresso di Juri, il numero dei membri JRE presenti in Toscana, rimane comunque volutamente molto basso, sono solo 8 i membri, quindi, pochissimi elementi a rappresentare la famosa associazione e Juri è unico, tra l’altro, a rappresentare la provincia di Pisa, che si arricchisce di un valore aggiunto di non poco conto, sotto l’aspetto gastronomico e della cucina d’autore, e che da ora in poi figurerà insieme al nome dello chef e a quello del borgo di Palaia, in eventi, guide, circuiti culinari nazionali e internazionali.

Ci piace terminare aggiungendo una citazione ripresa dalla pagina web di presentazione dei JRE Italia: JRE Jeunes Restaurateurs incarna il culmine della gastronomia, riunendo il meglio del meglio. Rinomati per il loro notevole talento e la loro incrollabile passione, i membri danno prova di abilità culinaria utilizzando i migliori ingredienti del territorio, con un impegno verso la sostenibilità e la conservazione delle tradizioni culinarie. Attraverso un'armoniosa fusione di innovazione e tradizione, i nostri chef offrono un viaggio gastronomico senza precedenti, in cui ogni piatto racconta la storia del territorio e dell'artigianato.

