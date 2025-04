Riprende l’attività alla piscina comunale di Poggibonsi

Riprende lunedì 7 aprile l’attività alla piscina comunale del Bernino, chiusa nel mese di gennaio per un guasto alla sala macchine. E’ stato installato un nuovo sistema di riscaldamento dell’acqua sanitaria e sono stati anticipati, visto il periodo di stop, alcuni interventi di manutenzione straordinaria già programmata fra cui la sostituzione di tutte le pannellature del controsoffitto.

“Gli interventi sono completati – dice l’assessore allo sport Filippo Giomini - Qualche giorno per consentire al gestore le azioni propedeutiche alla riattivazione dell’impianto e le attività potranno riprendere. Come sempre detto il nostro impegno nei confronti della piscina va in due direzioni, consapevoli che l’impianto attuale è datato e si trova in una fase del suo ciclo in cui la necessità di manutenzione è continua e costante. Da un lato siamo impegnati ad assicurare le risorse per le manutenzioni straordinarie utili a garantire la fruibilità dell’impianto in sicurezza. Dall’altro siamo impegnati a definire un percorso sostenibile per rinnovare completamente l’impianto e restituire alla città una nuova piscina. Il primo step sarà quello di affidare la progettazione”.

I prossimi passi. Sul fronte attuale la piscina interna riapre e sono in corso le procedure per realizzare alcuni lavori sulla vasca esterna necessari per affrontare adeguatamente la stagione estiva. Per quanto riguarda l’impegno futuro, l’amministrazione procederà ad affidare l’incarico per la progettazione della nuova piscina in modo da accedere ai canali di finanziamento che si renderanno disponibili. “Inizia a concretizzarsi il nostro impegno in prospettiva – dice Giomini – che rappresenta una delle priorità in termini di risorse e attenzione dell’amministrazione”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

