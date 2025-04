Ruba soldi e una Playstation da un garage, denunciato 32enne

I Carabinieri di Vicopisano hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni per furto in abitazione. L’indagine è iniziata dopo la denuncia di un giovane residente, il quale ha riferito che la sera del 1° aprile un individuo si era introdotto nel garage di casa sua, rubando 60 euro in contanti e una console Sony PlayStation.

La descrizione dettagliata fornita dalla vittima è stata fondamentale per le indagini. I militari, basandosi sulla conoscenza del territorio e dei soggetti già noti per reati simili, hanno rapidamente concentrato i sospetti su un 32enne residente nella zona.

Proseguendo con le attività investigative, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo presso la sua abitazione, dove hanno trovato la console rubata. L’oggetto è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.