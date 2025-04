Dalla Campania in Toscana per rubare (e poi rivendere) pezzi di auto: denunciati

Tre persone sono state sorprese a rubare fari e navigatori satellitari dalle auto in sosta a Firenze. La polizia ha denunciato tutti e tre gli uomini coinvolti, soprannominati 'i cannibali delle auto' perché avevano scambiato sia il capoluogo fiorentino che altre località in regione come luoghi dove prendere liberamente costosi pezzi di ricambi, da rivendere, poi, nel fiorente mercato parallelo illecito.

Una volta individuato il gruppo criminale in trasferta dalla Campania a Firenze, gli investigatori si sono appostati in attesa che si muovessero per poi pedinarli fino a quando non hanno realizzato il primo colpo, su due suv in sosta in un parcheggio nei pressi di via Faentina a Firenze.

Scoperti, i tre hanno cercato di fuggire m,a dopo un breve inseguimento e un tentativo di investimento dei poliziotti e di speronamento delle auto di servizio, sono stati fermati. A bordo della loro auto e su di un furgone che fungeva da magazzino mobile, sono stati ritrovati moltissimi fari e navigatori satellitari – per un valore sul mercato di circa 50mila euro - soprattutto di autovetture Jeep e Fiat, sui quali sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

Le tre persone sono state denunciate, i pezzi sono stati sequestrati in attesa di risalire ai proprietari.