San Casciano si tinge di blu per la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Fasci di luce blu illuminano questa sera i monumenti e le piazze di San Casciano in Val di Pesa in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Ad illuminarsi di blu sono in particolare la fontana, cuore storico dei giardini di piazza della Repubblica, recentemente restaurata, nel capoluogo, e il Monumento nella piazza centrale della frazione di Cerbaia. L’accensione che si colora di blu rappresenta un’azione simbolica tesa a celebrare la diciassettesima Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo.

“Un fascio di luce per ricordare l'adesione della nostra comunità – dichiara la vicesindaca Martina Frosali - all'importante ricorrenza con l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. La ricorrenza vuole richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla vita delle cittadine e dei cittadini di ogni età che in ogni angolo del mondo soffrono di patologie che rientrano nello spettro autistico”.

“Un’occasione per aumentare la consapevolezza sull’autismo, - ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali Duccio Becattini - promuovere l'inclusione e la comprensione. Anche noi abbiamo deciso di unirci al coro delle città italiane cogliendo questa giornata come un'opportunità tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente"

Fonte: Associato del Chianti fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate