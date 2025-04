Sheep Fest 2025: diritti, cultura e comunità nel cuore del Chianti

Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” di Montespertoli (Via Lucardese, 50025 – FI) ospita una nuova edizione dello SHEEP FEST, patrocinato dal Comune di Montespertoli il festival è promosso da Sheep Italia, un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2019 e attiva in tutta Italia per la tutela dei diritti umani.

Sheep Italia lavora ogni giorno su tre ambiti distinti ma intrecciati da un simbolico filo di lana rossa: intervento sociale, cultura e attivismo. A guidare l’associazione è il presidente Saverio Tommasi, e a sostenerla sono migliaia di volontarie e volontari che operano nelle comunità locali con passione, dedizione e impegno civile.

Lo SHEEP FEST è l’espressione concreta di questa visione: uno spazio aperto, accogliente e libero, dove parole, immagini, gesti e relazioni diventano strumenti di cambiamento.

Due giorni di eventi, incontri e buon cibo per riflettere insieme sui grandi temi dell’attualità, con ospiti d’eccezione, mostre fotografiche, dibattiti e una cucina attiva durante entrambi i pomeriggi.

“Sheep Italia è impegnata fin dall’inizio sul fronte dei diritti umani e durante il suo percorso ha incontrato tantissime persone che condividono questo obiettivo. La nostra festa è pensata per incontrarci e raccontarci, per condividere idee e pensieri, per riflettere sugli orizzonti che abbiamo davanti ma anche per fare festa in allegria e spensieratezza. Saranno due giorni intensi pieni di ospiti d’eccezione a cui ci auspichiamo che partecipino tante persone da Montespertoli e dai dintorni, visti anche i legami molto stretti che Sheep Italia ha con il territorio.” dichiara Loredana Pacifici, vicepresidente dell'Associazione.

"Accogliere lo Sheep Fest a Montespertoli è per noi un motivo di grande soddisfazione. Il nostro territorio è da sempre attento ai temi della giustizia sociale, dei diritti e della partecipazione, e ospitare un festival come questo significa riconoscere e rafforzare questi valori. Sheep Italia porta avanti un lavoro importante e necessario, unendo attivismo, cultura e impegno civile. Vedere il nostro Centro per la Cultura del Vino 'I Lecci' trasformarsi in uno spazio di incontro, riflessione e festa, con ospiti di grande spessore e contenuti profondi, è per noi motivo di orgoglio. Montespertoli è pronta a essere parte attiva di questa comunità che costruisce cambiamento attraverso le relazioni, le idee e la bellezza dell’incontro." aggiunge il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Sabato 12 aprile, dalle 16:30 alle 23:30 (apertura cucina dalle ore 20:00), saranno protagonisti:

Pippo Civati, editore e saggista

Mauro Biani, disegnatore satirico

Gianandrea Franchi e Lorena Fornasir, attivisti della cura sulla Rotta Balcanica

Margherita Cioppi e Maso Notarianni, marinaia e marinaio impegnati nel soccorso in mare

Domenica 13 aprile, dalle 12:30 alle 18:30 (apertura cucina dalle ore 13:00), il festival prosegue con un pomeriggio dedicato al linguaggio, ai diritti e alla divulgazione, con interventi di:

Vera Gheno, sociolinguista

Cathy La Torre, avvocata e attivista

Roberta Covelli, giurista e divulgatrice

Lorenzo Tosa, giornalista e scrittore

Durante entrambe le giornate sarà possibile visitare due mostre fotografiche curate da:

Michele Squillantini, con uno sguardo poetico sull’infanzia e i gesti quotidiani

Valerio Pagni, con un reportage sensibile sulla marginalità urbana e la solidarietà concreta

Lo SHEEP FEST è un’esperienza di ascolto e partecipazione collettiva. Un luogo dove attivismo, pensiero critico e umanità si incontrano attraverso le storie, le immagini e le parole di chi ogni giorno si impegna per costruire un mondo più giusto, più inclusivo e più consapevole.

Per il programma completo e gli aggiornamenti: www.sheepitalia.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

