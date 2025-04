Spegne cento candeline Battistina Berritta a Livorno

Spegne cento candeline la signora Battistina Berritta, vedova Leori. La nuova centenaria livornese, che amici e parenti chiamano nonna Batti, è nata il 3 aprile 1925 a Oschiri, in provincia di Sassari, poi nel dopoguerra si è trasferita con il marito a Livorno

La sua è stata una vita di lavoro, da quando bambina dava una mano ai genitori fino a quando, rimasta vedova da giovane, si è dovuta dare molto da fare per i due figli Marco e Maria Grazia.

Nonna Batti è l’ultima in vita di nove tra fratelli e sorelle, alcune delle quali ultracentenarie. È sempre in grande forma, sia fisicamente che mentalmente: ricorda ogni episodio della sua vita, in casa aiuta sempre a cucinare, e a Pasqua e a Natale prepara personalmente gli agnolotti sardi e le seadas per riunire a tavola tutta la numerosa famiglia. Nonna Batti ha infatti tre nipoti, due femmine e un maschio, ciascuno dei quali ha fatto un maschietto: Giorgio, Mattia e Nico, ed è con loro che festeggerà questo importante compleanno.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Notizie correlate