Spettacolo, 'Quasi una serata': debutta al Teatro delle Arti di Lastra a Signa il primo testo teatrale di Ethan Coen.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro e del grande cinema: 'Quasi una serata', il primo testo teatrale firmato da Ethan Coen (sì, proprio lui, il geniale autore e regista che insieme al fratello Joel ha rivoluzionato il cinema americano), approda a teatro in una messinscena brillante, surreale e irriverente, portata in scena dalla Compagnia Il Giardino delle Ore, in coproduzione con Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS.

Finalista del prestigioso premio In-Box 2023, lo spettacolo offre uno sguardo pungente e ironico sull’umano e sul divino, ribaltando con leggerezza filosofica i ruoli tra creatore e creatura. Sul palco: Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli e Simone Severgnini (anche direttore artistico della compagnia), per la regia dello stesso Marranchelli.

Un testo fulminante, composto da tre atti unici, in cui si mescolano comicità, paradosso e riflessione esistenziale, per un’esperienza teatrale fuori dagli schemi.

La compagnia 'Il Giardino delle Ore' nasce nel 2011 a Erba (CO), con l’obiettivo di promuovere un centro stabile di ricerca e produzione teatrale, radicato nel territorio e aperto al contemporaneo. Da allora, porta avanti spettacoli, corsi di formazione, laboratori e progetti culturali, con una struttura organizzativa solida e appassionata.

Biglietti

Il costo del biglietto intero è di 15 euro. È previsto un biglietto ridotto a 13 euro per persone over 65, soci Coop, ARCI, Biblioteca Comunale di Lastra a Signa e Amici del Museo Caruso.

I giovani sotto i 26 anni possono usufruire di un biglietto ridotto al prezzo di 8 euro.

Per i tesserati Casateatro il prezzo è di 11 euro.

È disponibile anche un carnet da 8 spettacoli al costo complessivo di 80 euro.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.ticketone.it e presso i punti vendita Boxoffice Toscana.

Informazioni, prenotazioni e cena

Per ulteriori informazioni o per prenotare, è possibile scrivere a: biglietteria@tparte.it

Chi desidera cenare prima dello spettacolo può approfittare della promozione attiva presso il Caffè della Paglia, con uno sconto del 10%. Per prenotazioni, contattare Roberto al numero 393 9810887.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa - Ufficio stampa