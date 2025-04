'Tocca il cielo Fest' a La Vela di Avane, i divieti: no vetro, no lattine, no spray urticanti

Domani, venerdì 4 aprile 2025, la Vela Margherita Hack, via Magolo, ad Avane ospiterà l’evento musicale e di intrattenimento primaverile dedicato ai giovani denominato “Tocca il cielo Fest”. Pertanto per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, essendo una manifestazione che richiamerà un numeroso pubblico, entreranno in vigore le seguenti disposizioni: dalle 16.30 del 4 aprile 2025 alle 02.30 del 5 aprile 2025 divieto assoluto di introduzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari all’interno de la Vela “Margherita Hack” .

LE DISPOSIZIONI – Con ordinanza 145 del 3 aprile 2025 saranno adottati i seguenti provvedimenti: divieto assoluto, dalle 16:30 del 4 aprile 2025 fino alle 02:30 del 5 aprile 2025, all’interno de la Vela “Margherita Hack” in via Magolo, 32, a Avane, ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Inoltre a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita. Il suddetto divieto si estende anche ai pubblici esercizi presenti nelle immediate vicinanze dell’area de La Vela Margherita Hack, ai quali, il presente provvedimento dovrà essere notificato a cura della Polizia Municipale.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

