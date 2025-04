Torselli contro Giani sui dazi USA: "Le sue parole sono irresponsabili e dannose per l'economia"

Francesco Torselli, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha risposto con fermezza alle dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che, a margine della conferenza stampa di 'Climatica25', aveva criticato il governo italiano per aver mostrato troppa remissività nei confronti di Donald Trump riguardo ai dazi USA.

Giani aveva definito pericolosa la posizione di Trump, esprimendo la necessità di una reazione forte da parte dell'Europa. "L'Europa deve uscire con una posizione molto forte. Le cose vanno dette a Trump, non possiamo avere l'atteggiamento del 'tappetino' come in questo momento", ha affermato Giani, aggiungendo che occorre "un protagonismo dell’Italia in Europa e dell’Europa nel mondo" e misure immediate, ma concertate a livello europeo.

Anche le sindache di Firenze, Sara Funaro, e di Prato, Ilaria Bugetti, hanno espresso preoccupazioni sui dazi. Funaro ha dichiarato che la preoccupazione è aumentata dopo l’annuncio di Trump, rilevando che questa situazione coinvolge sia le aziende che i lavoratori. Ha sottolineato l’importanza di un “monitoraggio continuo” e di un supporto alle imprese, auspicando che a livello nazionale vengano creati tavoli di discussione per affrontare un problema che potrebbe rivelarsi "davvero problematico". Bugetti, dal canto suo, ha evidenziato le difficoltà del distretto tessile, che affronta una “concorrenza internazionale enorme”. Ha ribadito la necessità di adottare misure adeguate, aggiungendo che la Regione, Roma e Bruxelles sono partner cruciali in questa fase. Ha inoltre ricordato che l’ultimo decreto sulle bollette non ha incluso il distretto tessile per le agevolazioni.

Francesco Torselli non ha risparmiato critiche a Eugenio Giani, accusandolo di essere "gravemente irresponsabile" e di non comprendere le gravi conseguenze economiche di una guerra commerciale tra Europa e USA. “Le parole di Giani sono totalmente irresponsabili e dimostrano una totale ignoranza delle conseguenze che una guerra commerciale comporterebbe per l'economia italiana", ha dichiarato Torselli, citando anche il Commissario europeo per il commercio, Maros Šefčovič, che ha confermato la volontà dell'Unione Europea di evitare una guerra di dazi, preferendo un approccio diplomatico.

Torselli ha proseguito, criticando Giani per la sua politica di scontro: "Questa politica metterebbe a rischio il 30% del fatturato della Toscana, che dipende dall’export. Settori chiave come il vino, l’olio, la pelletteria e il tessile sarebbero colpiti duramente, aumentando i costi per i consumatori e impattando su ogni famiglia italiana. Secondo l’ultimo rapporto Istat, oltre 23mila aziende e 400mila lavoratori sono a rischio, ma Giani lo sa?"

Infine, Torselli ha sottolineato che il Governo Meloni sta lavorando per proteggere gli interessi dell'Italia e dell'Europa, contrastando politiche che potrebbero danneggiare l’economia e il potere d'acquisto delle famiglie italiane. "Giani farebbe bene a smettere di parlare senza cognizione di causa e a sostenere politiche che tutelano le imprese e i cittadini italiani", ha concluso l'eurodeputato.

