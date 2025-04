Trasferta vietata a tifosi Cagliari, l'Empoli: "Rispettato decisioni autorità. Non dipende da noi"

In merito alla vendita dei tagliandi per la gara Empoli-Cagliari in programma domenica 6 aprile al Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Empoli Football Club ha voluto ribadire e chiarire con una nuova nota ufficiale la propria posizione.

La società empolese ha spiegato di aver agito seguendo la determinazione dell'Osservatorio Nazionale del 25 marzo e la richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che aveva suggerito di rimandare la decisione al Prefetto di Firenze. Il Prefetto ha poi adottato un'ordinanza che vietava la vendita dei biglietti ai residenti della Sardegna, basandosi sulle indicazioni dell'Osservatorio.