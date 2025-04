Trovato morto in casa a Certaldo, il pm dispone l'autopsia

Il corpo di un uomo tra i trenta e i quarant'anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Certaldo. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi. A trovare l'uomo senza vita sono stati i familiari, insospettiti dal suo silenzio alle telefonate e ai messaggi.

Inizialmente si è pensato che il giovane avesse compiuto un gesto estremo, sul posto sono arrivati anche i carabinieri ma il pm ha deciso di disporre l'autopsia. Per gli inquirenti sarebbero sospette alcune ferite su tutto il corpo dell'uomo e adesso si aprono ulteriori piste.

Secondo la Nazione sarebbero stati sequestrati anche i dispositivi tecnologici della vittima, potrebbero contenere indizi importanti per chi indaga.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).