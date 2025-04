Use Computer Gross fa il bis: battuta anche Pavia

Tre giorni dopo è quasi più bello dei 103 punti di domenica. L’Use Computer Gross non alza il piede dal gas e, dopo aver battuto Borgomanero, concede il bis anche nel recupero con Pavia. Finisce 90-79, una partita che vede i ragazzi di coach Valentino partire a cento all’ora e condurre sempre avanti contro un avversario sulla carta fra i più quotati del girone. Senza Rosselli, alle prese con un problema fisico ed in campo solo per pochi minuti, ci pensano due ventiduenni empolesi nati e cresciuti in questa palestra, Giannone e Mazzoni, a non far pesare l’illustre assenza mettendone 40 in due (23 e 27). Al resto pensa la compattezza del gruppo, ancora una volta l’arma in più di questa squadra che, con queste due vittorie dall’importante peso specifico, ha ora ottime carte da giocare nella volata per entrare nei playoff.

Chi era al Pala Sammontana anche domenica è quasi quasi convinto di non essere nemmeno mai andato via. La Computer Gross è uno spettacolo e in pochi minuti schizza sul 10-2 con Giannone (6 punti dei primi dieci) e Mazzoni. Non serve nemmeno il minuto chiesto da coach Cristelli perché Maric, De Leone e i soliti Mazzoni e Giannone portano il punteggio sul 20-4 con la Riso Scotti che segna in 6 minuti altrettanti punti, di cui 4 dalla lunetta. A cercare di riportare in partita i lombardi è Smith ed al primo riposo siamo 27-16, tanta roba. La seconda frazione è la meno scoppiettante con coach Luca Valentino che capisce che i pochi minuti giocati da Rosselli nella prima frazione saranno i soli della sua serata. Pavia si riavvicina fino al 31-26 ma l’Use reagisce ed al riposo siamo 40-31. Maric esalta il pubblico con un gioco da 4 punti ed anche Quartuccio la mette dall’arco (49-37). Qui sale sulla ribalta Mazzoni che, con due tiri pesanti, fissa il 60-44, momento in cui Pavia riprova ad alzare la testa con un parziale di 3-14: 63-58. Che sia l’ultima volta lo fa capire Mazzoni che, dal perimetro, si sposta nel cuore dell’area per catturare un rimbalzo, metterla dentro e subire fallo: 66-58. Il solito uno contro uno di Giannone fissa il 68-58 del minuto 30. Si riparte con De Leone ma, soprattutto, con un testardo Sesoldi che, dopo aver fino a quel punto sparato a salve dall’arco anche da mattonelle a lui congeniali, non si arrende. Meno male ci sarebbe da dire perché il capitano sceglie questo momento topico per due triple consecutive ed il 76-60 condito dal suo classico urlo gasa tribuna e squadra. A chiuderla ci pensa Mazzoni poco dopo, due tiri pesanti consecutivi per l’84-72 che è una mezza sentenza. A quel punto c’è solo da controllare e la Computer Gross lo fa di tacco fino al 90-79 finale. Domenica 103 punti a referto, tre giorni dopo 90. Che spettacolo questa Use Computer Gross!

90-79

USE COMPUTER GROSS

Giannone 24, Giantini ne, Baccetti 4, Sesoldi 6, Rosselli, Regini ne, De Leone 10, Mazzoni 27, Quartuccio 5, Tosti ne, Marini ne, Maric 14. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

RISO SCOTTI PAVIA

Smith 23, Carpani 3, Bogunovic 16, Temporali ne, Hidalgo 7, Apuzzo 10, Manna 11, Avanzini 5, Lomele 4, Moro ne. All. Cristelli (ass. Veneroni/Meriggi)

Arbitri: Corso di Pisa e Russo di Firenze

Parziali: 27-16, 40-31 (13-15), 68-58 (28-27), 90-79 (22-21)