Use Rosa Scotti affronta Sanga Milano e punta il terzo posto

E’ l’ultima trasferta stagionale e, per l’Use Rosa Scotti potrebbe essere un altro passaggio molto importante. Sabato alle 19 la squadra di coach Cioni sarà impegnata sul campo di Sanga Milano (arbitri Rubera di Bagheria e Pulina di Rivoli), squadra con la quale viaggia a braccetto in classifica. In palio fra le due c’è quindi il terzo posto, con le lombarde che hanno vinto nel match di andata per un punto al Pala Sammontana. In chiave playoff se sia meglio o peggio arrivare terze o quarte nessuno può saperlo, ma è chiaro che la partita riveste una grande importanza, non fosse che per il fatto che si tratta di un antipasto delle partite finali che decideranno la stagione.

“Sanga è una squadra che è stata costruita per fare il salto di categoria – spiega coach Alessio Cioni – mentre il nostro obiettivo stagionale noi lo abbiamo ampiamente raggiunto visto che siamo nelle prime quattro. Una vittoria sabato ci porterebbe al terzo posto, per noi sarebbe la ciliegina sulla torta e per questo affrontiamo la partita senza alcuna pressione. Abbiamo solo da guadagnare e le nostre avversarie da perdere ed a questo aggiungo che, visto come andò la partita dell’andata con la sconfitta per quel canestro beffa sulla sirena, se c’è una partita che vorrei vincere è proprio questa. Per noi fu un episodio sfortunato che ci è rimasto indigesto e per questo vincere sabato vorrebbe dire vendicare sportivamente quella gara”. “Detto questo – prosegue – partita difficilissima nella quale noi cercheremo di fermare la loro transizione cercando come sempre di dare il meglio. Purtroppo non è stata una settimana semplice e quindi speriamo di recuperare tutte le ragazze per presentarci pronte alla partita”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube sangamilano.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa