ABC Solettificio Manetti cerca il riscatto contro i Seagulls Genova al PalaBetti

Dopo la complessa trasferta di Torino, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare davanti al proprio pubblico per cercare continuità al PalaBetti. Domenica 6 aprile, alle 18, i gialloblu ricevono i Seagulls Genova per la nona giornata della seconda fase play-in out di B Interregionale (arbitri Corso di Pisa, Sposito di Livorno).

Reduci dall’ennesima prova deludente lontano da Castelfiorentino, i ragazzi di Samuele Manetti andranno in cerca di conferme in casa propria inseguendo il terzo risultato utile consecutivo al PalaBetti. In una classifica ancora apertissima per quel che riguarda la griglia playout, in palio due punti importanti in vista della post season. Senza dimenticare la voglia di riscattare l’opaca prestazione di Genova quando, dopo una prima parte in equilibrio, l’Abc smarrì la via del canestro al rientro dagli spogliatoi, scivolando verso un pesantissimo 71-53.

“Con Genova sarà una partita importante per provare a riscattare la brutta sconfitta di Torino – commenta l’esterno gialloblu Cosimo Lazzeri -. Sarà necessario approcciare con grande aggressività e fare della difesa il nostro punto di forza, visti gli infortuni e le assenze con cui siamo ancora costretti a convivere. Affronteremo una squadra in fiducia, reduce da una pesante vittoria contro la Virtus Siena, quindi dovremo dare il massimo per cercare di mantenere la serie positiva in casa”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

