Allerta rossa, Empoli in Azione: “Tutele e dignità per i rider”

In una nota del gruppo politico Empoli in Azione, relativa ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio empolese, si apre una riflessione sul lavoro dei rider e sulla loro sicurezza durante l’allerta meteo di livello rosso diramata dal Comune.

Il gruppo politico contesta che, durante l’emergenza, “tutti i negozi e le attività commerciali erano stati chiusi, per evitare che lavoratori e clienti si trovassero in pericolo”. Tuttavia, non era stata fornita alcuna indicazione specifica per quanto riguarda i lavoratori impegnati nelle consegne a domicilio. In particolare, Empoli in Azione si chiede: “I ragazzi che consegnavano cibo a domicilio in bicicletta erano compresi negli obblighi di chiusura e di fermo delle attività? Oppure le piattaforme erano ancora operative e, quindi, se i rider non avessero effettuato le consegne nei tempi previsti, sarebbero stati penalizzati?”

Il problema sollevato spinge Empoli in Azione a invitare l’Amministrazione comunale a valutare una proposta di tutela per queste nuove forme di lavoro: l’istituzione, a livello locale, di punti di sosta chiamati 'Sosta Rider'. Questi spazi – che secondo la proposta potrebbero essere individuati all’interno dei circoli Arci o delle associazioni di volontariato come Misericordia, ANPAS, Croce Rossa – dovrebbero servire ai rider per rifocillarsi in un luogo caldo, consumare un pasto dignitosamente, ricaricare il telefono o la bicicletta e usufruire dei servizi igienici.

Infine, in situazioni critiche come quelle segnalate da un’allerta rossa, Empoli in Azione sottolinea la necessità che le piattaforme di delivery sospendano automaticamente il servizio, per tutelare i lavoratori e riconoscere la dignità di chi svolge questo importante lavoro.

