L'area ex Tamburini di Vinci trasformata in 14 appartamenti: "Saranno destinati a giovani coppie"

Grazie al Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finanziato con il Pnrr e condotto sul territorio dalla Città Metropolitana di Firenze, a Vinci arrivano 14 appartamenti con la riqualificazione dell’area ex Tamburini.

"Qui a Vinci c’è un intervento davvero importante – spiega Massimo Fratini, consigliere delegato alla Pianificazione – perché si tratta di 14 appartamenti più un centro civico e la possibilità di avere giardini, oltre quasi 3000 metri quadri, e un campo di calcetto. Un intervento molto importante: sull’area dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa noi abbiamo la previsione di avere 142 appartamenti di cui 14 solo qui a Vinci, quindi qui già abbiamo il 10% di tutti gli appartamenti di edilizia popolare che verranno fatti in questa zona. Un intervento importante nell’area cosiddetta Ex Tamburini, dove c’era un fienile, una vecchia costruzione: qui adesso l’idea è di costruire una piccola comunità di 14 appartamenti con a disposizione una sala comune con una piccola cucina, un cortiletto per poter fare socializzazione. Un intervento importante perché ci permette di riqualificare un’area dove insisteva un fabbricato che era in stato degrado e che andiamo a recuperare, creando 14 alloggi per giovani coppie".

Il Sindaco di Vinci, Daniele Vanni, spiega inoltre che "l’intenzione dell’amministrazione comunale di Vinci è di destinare gli alloggi a giovani coppie in un’area dove al primo punto ci sarà la qualità dell’abitare, perché oltre agli alloggi sono previste delle strutture proprio per creare anche degli spazi per l’aggregazione come un Centro giovani e un’area sportiva".

Un intervento da circa 3.000.000 di euro, cofinanziato dal Comune per 740.000 euro. I lavori sono al 70% della parte strutturale. Il termine dei lavori per quanto riguarda i 14 appartamenti è fissata entro Natale 2025. Successivamente ci si occuperà delle altre opere accessorie.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate