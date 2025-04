Atti vandalici e occupazioni a Villa Balli, Giglioli (Lega): "Più presidio del territorio di notte"

Villa Balli è una struttura di proprietà comunale dedicata all’assistenza diurna per le disabilità in affitto all’USL dal 2009 con contratto poi rinnovato nel 2013 per cui l’amministrazione ha sempre riscosso l’affitto. Suddivisa su tre piani e ancora completamente arredata, come risulta da sopralluogo che ho personalmente effettuato il 29 gennaio alla presenza della Dottoressa Maccari. Ha raggiunto la sua massima capienza nel corso degli anni con 24 ospiti

Nel 2022 - per motivi diversi legati al cambio delle esigenze assistenziali erano rimasti 9 ospiti di cui 2 hanno richiesto di essere spostati alla Ginestra (gestione cooperativa)

A seguito di analisi legati al “progetto di vita” che tiene conto delle aspettative di vita ma anche del cambiamento di necessità legati a progetti specifici è stato deciso - in accordo con le famiglie - di spostare i rimanenti ospiti a La Ginestra e quinti la struttura è stata chiusa.

Pertanto, in attesa del riutilizzo della struttura che mi voglio augurare in tempi brevissimi, l’immobile essendo disabitato si presta evidentemente ad atti vandalici e a possibili occupazioni colpendo in modo pesante il patrimonio pubblico.

Torna a manifestarsi in maniera indiscutibile il presidio del territorio nelle ore notturne che una tenenza della caserma dei carabinieri potrebbe garantire, proposta che la maggioranza ha recentemente bocciato mettendo sul tavolo il presidio dei carabinieri forestali che abbiamo accolto all’unanimità perché mai abbiamo bocciato un provvedimento che vada nella direzione di implementare la sicurezza.

Solo la condivisione di tutte le proposte ben coordinate, al di là di posizioni ideologiche, può però garantire il miglior obbiettivo sulla sicurezza come valore universale.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo