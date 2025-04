A Limite è stato inaugurato un nuovo bancomat

Banca Cambiano 1884 S.p.A. ha attivato un nuovo bancomat a Limite sull'Arno, è in piazza VIII Marzo 1944 n.9 al piano terra dell'edificio dove si trova la sede del municipio di Capraia e Limite. I lavori sono iniziati alla fine del mese di febbraio e si sono conclusi nell’arco di alcune settimane. Oggi, venerdì 4 aprile, è stato ufficialmente inaugurato.

La realizzazione del locale tecnico è stata sostenuta dalla Banca Cambiano 1884 S.p.A. che ha proposto l’ampliamento del servizio bancomat nel Comune di Capraia e Limite attraverso l’installazione di uno sportello ATM che è già attivo.

Lo sportello consente, oltre alle normali operazioni di prelevamento banconote, ricariche telefoniche, interrogazione saldo e lista movimenti, il pagamento di bollettini MAV e prossimamente verranno rilasciati nuovi servizi tra cui il pagamento dei bollettini PagoPa, il servizio DCC (Dynamic Currency Conversion), che consente ai clienti stranieri di pagare in valuta locale o convertita.

Il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti ringrazia "la Banca Cambiano 1884 S.p.A. per questo investimento che va a vantaggio della comunità, un forte segnale di attenzione che potenzia i servizi sul territorio entrando a far parte del sistema economico e sociale". Da tempo infatti a Capraia e Limite non è più presente un istituto bancario, "creando disagi in particolare alla popolazione meno esperta nell’utilizzo dei servizi di home banking".

"L’apertura di questo sportello bancomat è in linea con i nostri obiettivi e la nostra identità: un istituto parte integrante del territorio con un servizio che risponde alle esigenze dei cittadini”, ha sottolineato Paolo Regini presidente Banca Cambiano 1884 S.p.A.